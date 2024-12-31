Зеленский назначил нового руководителя Департамента контрразведки СБУ
Киев • УНН
Андрей Тупиков стал новым начальником Департамента контрразведки СБУ согласно указу Президента. Тупиков является майором МВД и кавалером ордена Даниила Галицкого за мужество в защите Украины.
Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ, передает УНН.
«Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - говорится в указе.
Тупиков - майор МВД Украины. 13 августа 2015 награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.
Дополнение
Ранее начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины был Александр Поклад.
Его Зеленский в 2023 году назначил заместителем председателя СБУ.