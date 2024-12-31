Розвивати українські оборонні технології: Федоров назвав ціль на 2025-й рік
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації окреслив головну ціль на 2025 рік - розвиток українського defense tech. Пріоритетом стане розробка дронів, роботів та ракет для посилення оборонних можливостей.
Ціль на 2025-й рік для Мінцифри - розвивати технології, український defense tech. Щоб дрони, роботи, ракети знищували ворога по всій лінії фронту. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
"Залишилися останні години 2024-го, цього року зробили дуже багато, наступного повинні ще більше. Ціль на 2025-й — розвивати технології, український defense tech. Щоб наші дрони, роботи, ракети знищували ворога по всій лінії фронту", - написав Федоров.
Він зазначив, що в Україні повинні запускати ще більше важливих сервісів, ставати ефективнішими й ніколи не зупинятися.
"А мрія, як завжди, одна на всіх. З прийдешніми святами!", - наголосив Федоров.
Також він повідомив, що дивитися вітання Президента можна на Суспільному в Дія.ТV о 23:40.
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