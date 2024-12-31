Развивать украинские оборонные технологии: Федоров назвал цель на 2025-й год
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации очертил главную цель на 2025 год - развитие украинского defense tech. Приоритетом станет разработка дронов, роботов и ракет для усиления оборонных возможностей.
Цель на 2025-й год для Минцифры - развивать технологии, украинский defense tech. Чтобы дроны, роботы, ракеты уничтожали врага по всей линии фронта. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Остались последние часы 2024-го, в этом году сделали очень много, в следующем должны еще больше. Цель на 2025-й - развивать технологии, украинский defense tech. Чтобы наши дроны, роботы, ракеты уничтожали врага по всей линии фронта", - написал Федоров.
Он отметил, что в Украине должны запускать еще больше важных сервисов, становиться эффективнее и никогда не останавливаться.
"А мечта, как всегда, одна на всех. С наступающими праздниками!" - подчеркнул Федоров.
Также он сообщил, что смотреть приветствие Президента можно на Суспільному в Дія.ТѴ в 23:40.
рф массово переходит на дроны на оптоволокне: Буданов объяснил, почему это проблема31 дек. 2024, 14:00 • 14083 просмотра
Дополнение
Украина производит более 96% дронов для армии: что известно о масштабах производства.