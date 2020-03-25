Резников о "консультативном совете": ТКГ онлайн ничего подписать не может физически

КИЕВ. 25 марта. УНН. Из-за формата работы в режиме онлайн на фоне ситуации с коронавирусом на нынешнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе решение о создании "консультативного совета" подписано быть не может физически. Об этом говорится в комментарии вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексея Резникова, распространенном Офисом Президента, передает УНН.