Україна в Мінську підписала документ, що визнає ОРДЛО повноцінним суб’єктом – соцмережі

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в яких ОРДЛО фіксується в якості суб’єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня. Документ оприлюднила низка користувачів соцмереж, зокрема нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

У протоколі, оприлюдненому нардепом, зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту, у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначається у рішенні ТКГ.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.

Українські Національні Новини

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