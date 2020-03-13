Україна в Мінську підписала документ, що визнає ОРДЛО повноцінним суб’єктом – соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в яких ОРДЛО фіксується в якості суб’єкта. Про це йдеться у рішенні Тристоронньої контактної групи за підсумками засідання 11 березня. Документ оприлюднила низка користувачів соцмереж, зокрема нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
У протоколі, оприлюдненому нардепом, зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту, у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначається у рішенні ТКГ.
Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.