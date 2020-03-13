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Понад 50 нардепів від "Слуги народу" звернулися до Президента через створення Консультативної ради з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Низка народних депутатів від фракції "Слуга народу" опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах однакові заяви, в яких зазначили про неможливість створення консультативного органу з ОРДЛО, передає УНН із посиланням на заяви парламентарів.

У самій заяві парламентарі виявили тривогу з приводу утворення консультативної ради, в якій ОРДЛО фіксується в якості окремого суб’єкта.

“Тривогу викликає той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій”, — йдеться у заяві.

Нардепи нагадали, що згідно з положеннями Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” — Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях.

“Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави”, — додається у заяві.

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Парламентарі звернулися до Президента Володимира Зеленського з вимогою надати доручення представникам України у ТКГ та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та “не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам”.

“Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах із Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів”, — наголосили народні депутати.

Текст заяви з’явився одразу на кількох сторінках парламентарів партії. Так, до вечора 14 березня ініціативу підтримали щонайменше 56 “Слуг народу”. Серед нардепів, які поширили заяву, є наступні: Єлизавета Ясько, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Анастасія Красносільська, Лео Герос, Дмитро Наталуха, Анна Бондар, Віталій Безгін, Микита Потураєв, Іван Юнаков, Вікторія Подгорна, Ігор Василів, Олена Шуляк, Дмитро Чорний, та інші.

Зокрема, нардеп Богдан Яременко у коментарях до свого допису зазначив, що єдиного списку підписантів не має. Він зазначив, що є “рішення, що кожен оприлюднить текст самостійно”.

У свою чергу, заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук заявила на своїй сторінці, що “з консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння, в тому числі і в нашій фракції. Але найголовніше, що станом на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не ухвалено”.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.

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