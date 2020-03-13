Єрмак: у ТКГ домовились про повернення усіх утримуваних в ОРДЛО найближчими місяцями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську було ухвалено рішення про те, що протягом найближчих місяців Україна поверне всіх громадян, які сьогодні перебувають і утримуються на території ОРДЛО. Про це заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.
"Які рішення були прийняті на цій зустрічі. По-перше, дуже важливим і, я вважаю, головним рішенням, я вважаю, було прийнято – це рішення… Я вважаю, це відбудеться, і Україна все зробить для того, щоб це відбулось – що протягом найближчих місяців ми повернемо всіх наших громадян, які сьогодні знаходяться і утримуються на території так званих ОРДЛО", - сказав Єрмак.
З його слів, крім того, продовжуються консультації і робота спеціалістів щодо визначення нових трьох пунктів, на яких може бути розведення сил і засобів на Донбасі.
Нагадаємо, у Мінську Єрмак і представник РФ Козак провели переговори щодо нового обміну і розведення військ.