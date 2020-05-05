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Єрмак вважає появу записів зі своїм братом "спланованою операцією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував скандал із оприлюдненням нардепом від “Слуги народу” Гео Леросом відеозаписів, на яких начебто його брат Денис нібито веде переговори про призначення неназваних осіб на посади в органи влади. Зі слів Єрмака, це була спланована кількамісячна операція з метою дискредитації влади в Україні. Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром Atlantic Council, передає УНН.

Єрмак вважає появу записів зі своїм братом "спланованою операцією"

“Я хочу сказати, що скандал з записами лише підтвердив, що ніякої корупції в Офісі Президента немає. Вся наша команда засуджує корупцію у будь-яких її проявах. Саме тому нема недоторканих, і саме тому, в той же день, коли з’явились ці записи — хочу нагадати, що вони з’явились за день до голосування банківського закону і закону про землю в парламенті, що там відбувалось навколо, я думаю, ви знаєте — я звернувся до правоохоронних органів, які ще не завершили до кінця розслідування. Але мені, і не тільки мені, вже зрозуміло, що це була спланована кількамісячна операція, ціллю якої була дискредитація влади в Україні”, — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 29 березня Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом.

Раніше в той же день нардеп оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких присутній нібито брат Єрмака. На відео погано чути, що кажуть співрозмовники.

Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР — розпочало розслідування за фактом даної справи.

23 квітня стало відомо, що САП кваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів як “шахрайство” та передала у підслідність Нацполіції

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