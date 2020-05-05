Єрмак вважає появу записів зі своїм братом "спланованою операцією"

“Я хочу сказати, що скандал з записами лише підтвердив, що ніякої корупції в Офісі Президента немає. Вся наша команда засуджує корупцію у будь-яких її проявах. Саме тому нема недоторканих, і саме тому, в той же день, коли з’явились ці записи — хочу нагадати, що вони з’явились за день до голосування банківського закону і закону про землю в парламенті, що там відбувалось навколо, я думаю, ви знаєте — я звернувся до правоохоронних органів, які ще не завершили до кінця розслідування. Але мені, і не тільки мені, вже зрозуміло, що це була спланована кількамісячна операція, ціллю якої була дискредитація влади в Україні”, — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 29 березня Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом.

Раніше в той же день нардеп оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких присутній нібито брат Єрмака. На відео погано чути, що кажуть співрозмовники.

Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР — розпочало розслідування за фактом даної справи.

23 квітня стало відомо, що САП кваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів як “шахрайство” та передала у підслідність Нацполіції.