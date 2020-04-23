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САП перекваліфікувала справу щодо відеозаписів з "братом Єрмака" - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) кваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів за участю брата глави Офісу президента - Дениса Єрмака як "шахрайство" та передала у підслідність Нацполіції. Про це пише УНН із посиланням на Facebook нардепа Гео Лероса, який раніше оприлюднив частину відеоматеріалів в цій справі, та повідомлення юридичної компанії, яка представляє його інтереси.

До цього справа кваліфікувалась як “зловживання впливом”.

“Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна Поліція України, а Денис Єрмак відразу опинився потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад”, — написав нардеп Лерос.

“Суть зловживання впливом у тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не в підслідності НАБУ”, — пояснили в юридичній компанії.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які налаштовані проти влади та ОП.

Як повідомлялося раніше в УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР — розпочало розслідування за фактом даної справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відеозаписи з “братом Єрмака”: нардеп Лерос прийшов на допит у ДБР

Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.

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