САП перекваліфікувала справу щодо відеозаписів з "братом Єрмака" - нардеп

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) кваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів за участю брата глави Офісу президента - Дениса Єрмака як "шахрайство" та передала у підслідність Нацполіції. Про це пише УНН із посиланням на Facebook нардепа Гео Лероса, який раніше оприлюднив частину відеоматеріалів в цій справі, та повідомлення юридичної компанії, яка представляє його інтереси.