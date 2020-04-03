Відеозаписи з "братом Єрмака": нардеп Лерос прийшов на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Нардеп з фракції "Слуга народу" Гео Лерос сьогодні прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Про це повідомив адвокат Масі Найєм у своєму Facebook, передає УНН.
"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень – ред.) ККУ. Так було вказано у повістці", - написав адвокат.
За його словами, їм повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення державної таємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.
"Ми почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які налаштовані проти влади та ОП.
Як повідомлялося раніше в УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народу", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами".
Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля ДБР - розпочало розслідування за фактом даної справи.
Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.