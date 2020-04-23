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САП переквалифицировала дело в отношении видеозаписей с "братом Ермака" - нардеп

САП переквалифицировала дело в отношении видеозаписей с "братом Ермака" - нардеп

Киев  •  УНН

 • 33586 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) квалифицировала дело в отношении распространения видеозаписей с участием брата главы Офиса президента — Дениса Ермака как “мошенничество” и передала в подследственность Нацполиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook нардепа Гео Лерос, который ранее обнародовал часть видеоматериалов в этом деле, и сообщения юридической компании, которая представляет его интересы.

До этого дело квалифицировалась как “злоупотребление влиянием”.

“Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украина, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей”, — написал нардеп Лерос.

“Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ”, — пояснили в юридической компании.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые настроены против власти и ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом — Денисом, распространенные нардепом от “Слуги народа”, бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника “барыжит государственными должностями”.

Позже стало известно, что производство сначала открыли в САП, а после ГБР — начало расследование по факту данного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Видеозаписи с “братом Ермака”: нардеп Лерос пришел на допрос в ГБР

Также скандал прокомментировал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

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