САП переквалифицировала дело в отношении видеозаписей с "братом Ермака" - нардеп

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) квалифицировала дело в отношении распространения видеозаписей с участием брата главы Офиса президента — Дениса Ермака как “мошенничество” и передала в подследственность Нацполиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook нардепа Гео Лерос, который ранее обнародовал часть видеоматериалов в этом деле, и сообщения юридической компании, которая представляет его интересы.