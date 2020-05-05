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Ермак считает появление записей со своим братом "спланированной операцией"

Киев • УНН

 • 16365 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал скандал с обнародованием нардепом от "Слуги народа" Гео Лерос видеозаписей, на которых будто бы его брат Денис якобы ведет переговоры о назначении неназванных лиц на должности в органы власти. По словам Ермака, это была спланированная многомесячная операция с целью дискредитации власти в Украине. Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic Council, передает УНН.

Ермак считает появление записей со своим братом "спланированной операцией"

"Я хочу сказать, что скандал с записями лишь подтвердил, что никакой коррупции в Офисе Президента нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях. Именно поэтому нет неприкасаемых, и именно поэтому, в тот же день, когда появились эти записи - хочу напомнить, что они появились за день до голосования банковского закона и закона о земле в парламенте, что там происходило вокруг, я думаю, вы знаете - я обратился в правоохранительные органы, которые еще не завершили до конца расследование. Но мне и не только мне, уже понятно, что это была спланированная многомесячная операция, целью которой была дискредитация власти в Украине", - заявил Ермак.

Напомним, 29 марта Ермак сообщил, что подаст заявление в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенных нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом.

Ранее в тот же день нардеп обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых присутствует якобы брат Ермака. На видео плохо слышно, что говорят собеседники.

Позже стало известно, что производство сначала открыли в САП, а после ГБР - начало расследование по факту данного дела.

23 апреля стало известно, что САП квалифицировала дело относительно распространения видеозаписей как "мошенничество" и передала в подследственность Нацполиции.

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