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Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій вимагають звільнити та притягнути до відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака. Зеленський зазначив, що Єрмак дотримується норм Конституції. Про це повідомляє УНН з посиланням на петицію №22/091322-еп.

Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: деталі

Так, відповідна петиція була розміщена 1 квітня та набрала необхідні 25 тисяч голосів.

"Згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України", - написав глава держави.

Зазначимо, що серед причин для звільнення Єрмака з посади очільника ОП автор петиції називає підписання ним 11 березня протоколу засідання ТКГ у Мінську, згідно з яким планувалося створення так званої Консультативної ради.

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Проте Зеленський зауважив, що підписання протоколу ТКГ є частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який має декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - відповів глава держави.

Він також зауважив, що 11 березня Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську, щоб оцінити стан виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).

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Автор петиції також наголошував, що Єрмак може бути причетний до незаконної діяльності, а саме «торгівлі державними посадами».

"Стосовно висловлювань щодо Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде поінформовано суспільство через засоби масової інформації", - відповів на це Президент.

Нагадаємо, 29 березня Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом.

Раніше в той же день нардеп оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких присутній нібито брат Єрмака. На відео погано чути, що кажуть співрозмовники.

Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР — розпочало розслідування за фактом даної справи.

23 квітня стало відомо, що САП кваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів як “шахрайство” та передала у підслідність Нацполіції.

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