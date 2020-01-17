Зеленский в Польше встретится с президентами Дудой и Штайнмайером

Как пишет издание, встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Об отдельных официальные встречи или переговоры Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером или его израильским коллегой Реувеном Ривлином пока не сообщается.

В частности, среди гостей церемонии находятся монархи из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции.

Издание отмечает, что на торжество “не был приглашен российский президент Владимир Путин. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве”.

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“Важнейшими гостями торжества будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их приедет около двух сотен”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее российский президент Путин спровоцировал дипломатический скандал с Польшей из-за истории Второй мировой войны. В результате, президент Дуда заявил, что не будет принимать участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который будет проходить 23 января в Иерусалиме. На это мероприятие приглашены около 30 лидеров стран мира.

Напомним, Премьер Польши заявил, что ложь Путина о Второй мировой войне является попыткой избежать международного давления.

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