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Прем’єр Польщі: брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску

Прем’єр Польщі: брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску

Київ • УНН

 • 22189 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна в “навмисній брехні” про початок Другої світової війни у намаганні протистояти міжнародному тиску з боку останніх дій Москви. Про це пише Associated Press, передає УНН.

“Президент Путін не раз брехав про Польщу. Він завжди робив це навмисно. Зазвичай це трапляється в ситуації, коли влада Москви відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями”, — цитує Моравецького агентство AP.

Нагадаємо, 27 грудня російського посла у Польщі викликали до МЗС країни через критичні заяви президента Росії Володимира Путіна про участь польскої сторони в контексті обставин початку Другої світової війни.

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Видання Радіо Свобода зазначає, що МЗС Польщі раніше виступив із заявою, в якій наголосив, що останні твердження Путіна перекреслюють спільну роботу російських і польських істориків щодо встановлення історичних фактів, а також зусилля попередників Путіна — Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв’язання Другої світової війни. У заяві підкреслюється, що СРСР в 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща — її жертвою.

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Путін в останні дні кілька разів висловлювався на тему початку Другої світової війни, політики Польщі та СРСР в передвоєнні роки, пакту Молотова — Ріббентропа. Він підняв цю тему на пресконференції, потім на саміті СНД і на колегії Міноборони Росії. Путін, зокрема, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною при поділі Чехословаччини і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року, повторивши тези радянської пропаганди про те, що польський уряд тоді фактично не керував країною. Висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі та суперечки в російському суспільстві.

Путін також розкритикував як “чисту нісенітницю” резолюцію Європарламенту, в якій вказано, що Радянський Союз несе часткову відповідальність за Другу світову війну, разом із Німеччиною.

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