Президент Польщі не буде брати участі у Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту

КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не приїде на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі Яд Вашем, так як в програмі не передбачена можливість його виступу. Про це він заявив у вівторок за підсумками наради з урядом республіки, передає УНН.