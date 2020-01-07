Президент Польщі не буде брати участі у Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не приїде на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі Яд Вашем, так як в програмі не передбачена можливість його виступу. Про це він заявив у вівторок за підсумками наради з урядом республіки, передає УНН.
Раніше Дуда підтвердив, що отримав запрошення на форум. “Але там не був передбачений мій виступ”, — вказав він. “Ми звернулися до ізраїльської сторони, щоб голос президента Польщі міг там прозвучати”, — сказав польський лідер, підкресливши, що ці прохання “не були зустрінуті позитивною відповіддю з боку організаторів”.
Раніше Дуда назвав умови, при яких він поїде на 75-у річницю звільнення Освенцима. Серед них було надати слово Дуді до або після виступу президента РФ Володимира Путіна.
“Наша умова, щоб бути присутнім на такій церемонії, полягає в тому, що Президент Республіки Польща, який представляє гідність польської держави, повинен мати можливість виступити”, — сказав речник Дуди Блажей Спіхальскій в інтерв’ю Radio Zet. “Якщо у нього буде можливість виступити до або після виступу президента Володимира Путіна, то, звичайно, він буде присутній”, — продовжив речник.
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За словами Дуди, слово на цьому заході буде надано президентам Німеччини, Росії та іншим главам держав. “Не бачу причин, щоб не міг би виступити і президент Польщі”, — додав він. “Це порушує інтереси Польщі”, — констатував польський лідер, нагадавши, що в Голокості загинули 3 млн польських євреїв.
“Як президент Польщі я не буду брати участь в заході 23 січня в Єрусалимі”, — резюмував Дуда.
Ці події відбуваються на тлі слів російського президента Володимира Путіна, який нещодавно спровокував дипломатичний скандал з Польщею з приводу історії Другої світової війни.
П’ятий Всесвітній форум пам’яті Голокосту відбудеться 23 січня в Єрусалимі, на нього запрошено близько 30 лідерів країн світу.
Нагадаємо, Прем’єр Польщі заявив, що брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску.