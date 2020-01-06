Дуда назвав умови, при яких він поїде на 75-у річницю звільнення Освенцима

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в офіційній церемонії з нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі, тільки в тому випадку, якщо йому буде дозволено виступити з промовою до чи після Володимира Путіна. Про це повідомила речник Дуди Блажей Спіхальскій, передає УНН із посиланням на Notes from Poland. 

Ця заява прозвучала після останніх новин про те, що Дуда відмовиться від запрошення на церемонію, на якій повинен виступити його російський колега Володимир Путін, який нещодавно спровокував дипломатичний скандал з Польщею з приводу історії Другої світової війни.

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“Наша умова, щоб бути присутнім на такій церемонії, полягає в тому, що Президент Республіки Польща, який представляє гідність польської держави, повинен мати можливість виступити”, — сказав речник Дуди в інтерв’ю Radio Zet. “Якщо у нього буде можливість виступити до або після виступу президента Володимира Путіна, то, звичайно, він буде присутній”, — продовжив Спіхальскій.

“Але ситуація, в якій президент Республіки Польща буде сидіти і слухати брехливі, неправдиві слова президента Путіна, не маючи можливості відповісти, не є гарною”.

Нагадаємо, Прем’єр Польщі заявив, що брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску.

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