Дуда назвав умови, при яких він поїде на 75-у річницю звільнення Освенцима

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в офіційній церемонії з нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі, тільки в тому випадку, якщо йому буде дозволено виступити з промовою до чи після Володимира Путіна. Про це повідомила речник Дуди Блажей Спіхальскій, передає УНН із посиланням на Notes from Poland.