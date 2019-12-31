У МЗС Польщі очікують, що Росія відмовиться від своїх брехливих заяв

ukru
08:36 • 85305 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 92141 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 110061 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 110288 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122257 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168715 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267275 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261940 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255231 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236392 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 97302 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104443 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112514 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100114 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 91789 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 85305 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 110061 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 110288 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 91789 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 31091 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103178 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 61108 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148464 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160583 перегляди
Актуальне
У МЗС Польщі очікують, що Росія відмовиться від своїх брехливих заяв

У МЗС Польщі очікують, що Росія відмовиться від своїх брехливих заяв

Київ • УНН

 • 24894 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі очікує, що Росія відмовиться від фальшивих звинувачень проти Польщі у нібито співпраці з нацистською Німеччиною, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Як пише видання, польські політики широко коментують реакцію світової громадської думки на недільну заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравєцького. У документі очільник польського уряду нагадує, що Польща була першою жертвою Другої світової війни, а президент Росії Путін не вперше оббріхує Польщу. Протягом останніх двох тижнів господар Кремля декілька разів намагався взяти під сумнів те, що Пакт Молотова-Ріббентропа був причиною початку Другої світової війни, а також звинувачував Польщу у нібито співпраці з нацистською Німеччиною.

У зв’язку з подібними брехливими заявами Міністерство закордонних справ у Варшаві очікує, що Росія відмовиться від фальшивих звинувачень проти Польщі. Зокрема, віце-міністр закордонних справ Марцін Пшидач сказав, що Путін своїми найновішими заявами намагається спровокувати нову дискусії на тему причин початку Другої світової війни та виправдати так вину СРСР за її розв’язування. Дипломат додав, що немає необхідності, аби Польща висловлювалася на цю тему на найвищому рівні, тобто на рівні очільника держави.

“Спроба провокації президента Польщі Путіним або кремлівської пропагандою саме спробою штовхання нас у дискусію на найвищому рівні. Відповідь польського прем’єра, яку узгодили з президентом Польщі і яка була дуже добре сприйнята у світі, на моє переконання, є абсолютно адекватною”, — зазначив він.

Марцін Пшидач пояснив, що під час зустрічі з послом Росії у Польщі Сєрґєєм Андрєєвим минулої п’ятниці, той почув офіційну позицію Польщі та протест проти брехні Путіна: “Очевидно Польща мала відреагувати на настільки брехливу пропаганду і це було наше головне послання — ми проти фальшування історії і ми проти таких заяв (Путіна). Ми очікуємо, що російська сторона відмовиться від подібних слів, хоча дипломатична практика показує, що не тільки очікування Польщі, але й світу щодо відмови Росії від певних її заяв часто залишаються марними. Прийнятий у МЗС Польщі посол Росії почув правдиву версію історії”.

Солова Путіна, крім прем’єра Польщі, розкритикували, серед інших, посадовці у Варшаві, політики від таборів влади та опозиції, а також посли Ізраїлю, Німеччини та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 27 грудня російського посла у Польщі викликали до МЗС країни через критичні заяви президента Росії Володимира Путіна про участь польскої сторони в контексті обставин початку Другої світової війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88