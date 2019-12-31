У МЗС Польщі очікують, що Росія відмовиться від своїх брехливих заяв

Як пише видання, польські політики широко коментують реакцію світової громадської думки на недільну заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравєцького. У документі очільник польського уряду нагадує, що Польща була першою жертвою Другої світової війни, а президент Росії Путін не вперше оббріхує Польщу. Протягом останніх двох тижнів господар Кремля декілька разів намагався взяти під сумнів те, що Пакт Молотова-Ріббентропа був причиною початку Другої світової війни, а також звинувачував Польщу у нібито співпраці з нацистською Німеччиною.

У зв’язку з подібними брехливими заявами Міністерство закордонних справ у Варшаві очікує, що Росія відмовиться від фальшивих звинувачень проти Польщі. Зокрема, віце-міністр закордонних справ Марцін Пшидач сказав, що Путін своїми найновішими заявами намагається спровокувати нову дискусії на тему причин початку Другої світової війни та виправдати так вину СРСР за її розв’язування. Дипломат додав, що немає необхідності, аби Польща висловлювалася на цю тему на найвищому рівні, тобто на рівні очільника держави.

“Спроба провокації президента Польщі Путіним або кремлівської пропагандою саме спробою штовхання нас у дискусію на найвищому рівні. Відповідь польського прем’єра, яку узгодили з президентом Польщі і яка була дуже добре сприйнята у світі, на моє переконання, є абсолютно адекватною”, — зазначив він.

Марцін Пшидач пояснив, що під час зустрічі з послом Росії у Польщі Сєрґєєм Андрєєвим минулої п’ятниці, той почув офіційну позицію Польщі та протест проти брехні Путіна: “Очевидно Польща мала відреагувати на настільки брехливу пропаганду і це було наше головне послання — ми проти фальшування історії і ми проти таких заяв (Путіна). Ми очікуємо, що російська сторона відмовиться від подібних слів, хоча дипломатична практика показує, що не тільки очікування Польщі, але й світу щодо відмови Росії від певних її заяв часто залишаються марними. Прийнятий у МЗС Польщі посол Росії почув правдиву версію історії”.

Солова Путіна, крім прем’єра Польщі, розкритикували, серед інших, посадовці у Варшаві, політики від таборів влади та опозиції, а також посли Ізраїлю, Німеччини та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 27 грудня російського посла у Польщі викликали до МЗС країни через критичні заяви президента Росії Володимира Путіна про участь польскої сторони в контексті обставин початку Другої світової війни.