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Президент Польщі відреагував на обмін думками щодо заяв Путіна

Президент Польщі відреагував на обмін думками щодо заяв Путіна

Київ • УНН

 • 15943 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда розчарований реакцією Росії на заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького на слова Путіна. Про це повідомив голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Кшиштоф Щерський сказав, що російські коментарі та реакції свідчать про зростання негативних емоцій Кремля: “Президент Польщі вважає, що треба припинити цей шлях обміну думками, який, на його переконання, веде в нікуди. А тому не потрібно найближчим часом сподіватися жодних нових офіційних заяв від польської сторони. Президент Польщі у відповідному часі та місці, тобто під час січневих урочистих заходів до 75 річниці визволення німецького нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау віддасть шану і нагадає про людську трагедію, що принесла Друга світова війна”.

Президент Польщі вважає, що слова правди з боку найвищих представників держави повинні висловлюватися з повагою і у відповідних ситуаціях. На думку Анджея Дуди, серйозність теми, повага до жертв і турбота про збереження правди про ті часи вимагають припинити обмін думками у тому вигляді та стилі, в якому це відбувалося протягом останніх тижнів.

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Президент Дуда подякував також усім представникам держав, установ і польським та іноземним організаціям, котрі в останні дні підтримували польський голос на захист правди.

Нагадаємо, Президент Росії звинуватив Польщу, серед іншого, у колаборації з нацистами під час Другої світової війни, а довоєнного польського посла у Берліні звинуватив у антисемітизмі. У відповідь на ці слова Матеуш Моравєцький написав, що Польща була першою жертвою Другої світової війни, а президент Росії Путін не вперше свідомо оббріхує Польщу. Також очільник польського уряду нагадав історичні факти про Пакт Молотова-Ріббентропа і про співпрацю гітлерівської Німеччини та Радянського Союзу.

Як повідомляв УНН, 27 грудня російського посла у Польщі викликали до МЗС країни через критичні заяви президента Росії Володимира Путіна про участь польскої сторони в контексті обставин початку Другої світової війни.

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