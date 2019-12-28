Варшава викликала посла Росії після заяв Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва викликали в МЗС країни після заяв російського президента Володимира Путіна щодо глави польської дипмісії в нацистській Німеччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на польске видання Zet Wiadomosci.
“Під час розмови від імені польської влади передано рішучий протест проти історичних інсинуацій, яких припустилися упродовж кількох останніх днів представники найвищої влади Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.
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Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач підкреслив, що останні заяви найвищих представників РФ показують, що “до російської історичної уяви свідомо й агресивно намагаються запровадити наративи сталінської епохи”.
“Ці твердження, що базуються на пропаганді тоталітарної країни, суперечать міжнародним зобов’язанням Російської Федерації, а також є знущанням з мільйонів жертв сталінського тоталітаризму, жертвою якого був також і російський народ”, — зазначив Пшидач.
Пшидач впевнений, що такі спроби переписати історію підтверджують необхідність “міжнародних дій, які мають на меті одночасне засудження не лише нацистського, а й радянського тоталітаризму”.
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