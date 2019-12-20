Свого часу Москва була під Києвом: у МЗС відреагували на заяви Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ засуджує будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, реагуючи на заяви президента РФ Володимира Путіна, передає кореспондент УНН.
“Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і ніякий наратив Путіна, ніякі його видумки не будуть працювати для нас. Більше того, давайте звернемося до історії, хто кому належав? Свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки”, — заявив заступник міністра.
Зазначимо, на пресконференції 19 грудня під час великої пресконференції Путін заявив, що все Причорномор’я і східна частина України — це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.
Як повідомляв УНН, напередодні Путін заявив, що його “насторожили” слова українського лідера Володимира Зеленського про можливість перегляду “мінських угод”.