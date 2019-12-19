Путіна "насторожила" заява Зеленського про перегляд мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його "насторожили" слова українського лідера Володимира Зеленського про можливість перегляду "мінських угод". Про це Путін заявив у четвер, 19 грудня, на великій пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Немає нічого крім "мінських угод". І мене, звичайно, дуже насторожила заява президента Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, про те, що можна було б і переглянути. Якщо почнеться перегляд "мінських угод", тоді вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут, тому що ключем цих угод є закон "про особливий статус Донбасу", який повинен бути імплементований в український основний закон - в Конституцію", - сказав Путін.
Він нагадав, що зараз згаданий закон продовжили на рік, в той час як Росія наполягає, щоб закон мав "постійно діючий характер".
Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні Президент Зеленський схвалив продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу на рік.