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Путіна "насторожила" заява Зеленського про перегляд мінських угод

Путіна "насторожила" заява Зеленського про перегляд мінських угод

Київ • УНН

 • 13303 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його "насторожили" слова українського лідера Володимира Зеленського про можливість перегляду "мінських угод". Про це Путін заявив у четвер, 19 грудня, на великій пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Немає нічого крім "мінських угод". І мене, звичайно, дуже насторожила заява президента Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, про те, що можна було б і переглянути. Якщо почнеться перегляд "мінських угод", тоді вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут, тому що ключем цих угод є закон "про особливий статус Донбасу", який повинен бути імплементований в український основний закон - в Конституцію", - сказав Путін.

Він нагадав, що зараз згаданий закон продовжили на рік, в той час як Росія наполягає, щоб закон мав "постійно діючий характер".

Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні Президент Зеленський схвалив продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу на рік.

Українські Національні Новини

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