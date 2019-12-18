Зеленський схвалив продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії закону щодо "особливого статусу" Донбасу на рік. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"18 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Відповідний закон про внесення зміни до статті 1 ЗУ "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачає створення додаткових часових можливостей для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.
Цей законопроект набирає чинності з дня його опублікування і, відповідно, дія закону про "особливий статус" Донбасу продовжиться до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у нормандському форматі у Парижі повідомив, що законопроект про "особливий статус" Донбасу буде продовжено.
Рада продовжила дію закону про "особливий статус" Донбасу на рік 12 грудня.