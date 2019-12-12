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Рада продовжила дію закону про "особливий статус" Донбасу на рік

Рада продовжила дію закону про "особливий статус" Донбасу на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект, який продовжує дію закону про "особливий статус" Донбасу на рік. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Відповідний проект закону №2569 про внесення зміни до статті 1 ЗУ "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачає створення додаткових часових можливостей для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Цей законопроект набирає чинності з дня його опублікування і, відповідно, дія закону про "особливий статус" Донбасу продовжиться до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у нормандському форматі у Парижі повідомив, що законопроект про "особливий статус" Донбасу буде продовжено.

Після чого народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у ВР законопроект про продовження "особливого статусу" Донбасу.

Пізніше комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому цей законопроект.

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