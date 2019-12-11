Комітет рекомендував ВР ухвалити законопроект про особливий статус Донбасу

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект Закону “Про внесення зміни до ст. 1 Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.

Представляючи законопроект, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко повідомив: “Необхідність внесення даного законопроекту пов’язана з тим, що 31 грудня 2019 року спливає строк запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України, встановлений статтею 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

За словами голови підкомітету, у проекті пропонується змінити позначку “2019” на “2020”, яка дозволить ще на один рік, до 31 грудня 2020 року включно, продовжити можливість запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

“Це створить додаткові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основах принципів та норм міжнародного права і Статуту Організації Об’єднаних Націй”, — сказав Корнієнко.

Він також повідомив, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради України немає жодних зауважень до даного законопроекту.

Під час обговорення народні депутати висловили ряд застережень щодо продовження дії Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”. Водночас наголошувалося, що від продовження його дії залежать долі людей.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити проект Закону № 2569 до порядку денного другої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання і розглянути його 12 грудня 2019 року. Також Комітет рекомендує, за підсумками розгляду законопроекту у першому читанні, прийняти його у першому читанні і в цілому.

Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.

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