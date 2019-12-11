Комитет рекомендовал ВР принять законопроект об особом статусе Донбасса

Представляя законопроект, председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко сообщил: "Необходимость внесения данного законопроекта связана с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселка, села, что определяются решением Верховной Рады Украины, установленным статьей 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По словам председателя подкомитета, в проекте предлагается изменить отметку "2019" на "2020", которая позволит еще на один год, до 31 декабря 2020 года включительно, продлить возможность введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Это создаст дополнительные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - сказал Корниенко.

Он также сообщил, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины не имеет никаких замечаний к данному законопроекту.

Во время обсуждения народные депутаты высказали ряд замечаний о продлении действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В то же время отмечалось, что от продолжения его действия зависят судьбы людей.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить проект Закона № 2569 в повестку дня второй сессии Верховной Рады девятого созыва и рассмотреть его 12 декабря 2019 года. Также Комитет рекомендует, по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении, принять его в первом чтении и в целом.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".