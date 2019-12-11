Оприлюднено законопроект, яким продовжується "особливий статус" Донбасу на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження "особливого статусу" Донбасу - зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зареєстрований напередодні народними депутатами від "Слуги народу", передає УНН.
Законопроектом пропонується у статті 1 цього закону продовжити до 31 грудня 2020 року включно особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Законопроект, згідно з пояснювальною запискою, вноситься у зв’язку з тим, що 31 грудня 2019 року спливає строк запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Таким чином, ним продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 згаданого вище закону.
"Законопроект спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН", - зазначається у пояснювальній записці.
Автори законопроекту переконані, що його ухвалення як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Доповідати законопроект у Верховній Раді буде перший заступник голови фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, 10 грудня "слуги народу" зареєстрували у ВР законопроект про продовження "особливого статусу" Донбасу.