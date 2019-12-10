"Слуги народу" зареєстрували у ВР законопроект про продовження особливого статусу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект закону №2569 про особливий статус Донецької та Луганської областей, передає УНН.
“Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України „Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей“ № 2569 зареєстрований 10.12.2019”, — вказано на сайті.
Також зазначається, що ініціаторами законопроекту стали голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та голова партії “Слуга народу” та заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про особливості самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей можна буде обговорювати після успішних переговорів під час зустрічі в Нормандському форматі.
Раніше Арахамія заявив, що Верховна Рада до нового року не зможе прийняти законопроект про особливий статус Донбасу.