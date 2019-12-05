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Рада цього року не прийме закон про особливий статус Донбасу - Арахамія

Рада цього року не прийме закон про особливий статус Донбасу - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада до нового року не зможе прийняти законопроект про особливий статус Донбасу. Про це повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Арахамія зауважив, що Рада не зможе розробити і ухвалити закон до 2020 року, тим паче, що зараз ніхто не працює над розробкою цього законопроекту.

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"Не думаю, що новий закон реально прийняти до Нового року... ми не ведемо ніякої роботи", - наголосив він.

Глава фракції також наголосив, що такий важливий закон у турборежимі ухвалювати не будуть. 

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Нагадаємо, помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні заявив, що Президент готовий внести до парламенту законопроект про продовження дії закону "Про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях" після саміту в "нормандському форматі".

Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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