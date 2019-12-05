Рада в этом году не примет закон об особом статусе Донбасса - Арахамия

Арахамия отметил, что Рада не сможет разработать и принять закон до 2020 года, тем более, что сейчас никто не работает над разработкой этого законопроекта.

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"Не думаю, что новый закон реально принять до Нового года ... мы не ведем никакой работы", - подчеркнул он.

Глава фракции также подчеркнул, что такой важный закон в турборежиме принимать не будут.

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Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне заявил, что Президент готов внести в парламент законопроект о продлении действия закона "Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях" после саммита в "нормандском формате".

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.