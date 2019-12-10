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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 61125 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101100 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 114115 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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"Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении особого статуса Донбасса

"Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №2569 об особом статусе Донецкой и Луганской областей, передает УНН.

"Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" № 2569 зарегистрирован 10.12.2019", - указано на сайте.

Также отмечается, что инициаторами законопроекта стали председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после успешных переговоров во время встречи в нормандском формате.

Ранее Арахамия заявил, что Верховная Рада до нового года не сможет принять законопроект об особом статусе Донбасса.

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