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Президент України: ми продовжимо існуючий закон "про особливий статус Донбасу"

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Існуючий закон "про особливий статус Донбасу" буде продовжено на рік. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, передає кореспондент УНН.

"Закон діючий (про "особливий статус Донбасу") на продовження - так", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде старий закон внесено до ВР.

"Нам легше зараз продовжити цей законопроект, потім внести пізніше формулу Штайнмайєра, ... ніж зараз почекати", - сказав Президент, додавши, що голосувати за вже новий закон буде складніше.

На питання про те, чи буде закон продовжено на рік, Зеленський відповів "так".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном і впевнений, що до цього питання повернуться на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці. Про це він заявив на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі".

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