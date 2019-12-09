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До питання відновлення контролю на кордоном повернемось на наступній зустрічі у "нормандському форматі" - Зеленський

Київ • УНН

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ПАРИЖ- КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном і впевнений, що до цього питання повернуться на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці. Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном. Впевнений, ми повернемось до вирішення цього питання на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці", - сказав Президент.

Нагадаємо, наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці. Про це під час брифінгу "нормандської четвірки" розповів президент Французької Республіки Еммануель Макрон.

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