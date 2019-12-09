Макрон назвав дату наступної зустрічі “нормандського формату”

“Ми змогли просунутись в багатьох інших темах, це звільнення полонених, припинення вогню, а також інші заходи, які були намічені на майбутні місяці. Ми зробили велику роботу міністрами закордонних справ країн, а також дипломатами, для того, щоб покращити політичні умови та умови безпеки для проведення місцевих виборів, з метою, щоб в найближчі чотири місяці провести новий саміт в Нормандьскому форматі”, - сказав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки". Меркель розповіла про головні пункти, які були досягнуті на переговорах.