Макрон назвав дату наступної зустрічі “нормандського формату”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці. Про це під час брифінгу "нормандської четвірки" розповів президент Французької Республіки Еммануель Макрон, повідомляє УНН.
“Ми змогли просунутись в багатьох інших темах, це звільнення полонених, припинення вогню, а також інші заходи, які були намічені на майбутні місяці. Ми зробили велику роботу міністрами закордонних справ країн, а також дипломатами, для того, щоб покращити політичні умови та умови безпеки для проведення місцевих виборів, з метою, щоб в найближчі чотири місяці провести новий саміт в Нормандьскому форматі”, - сказав Еммануель Макрон.
Нагадаємо, почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки". Меркель розповіла про головні пункти, які були досягнуті на переговорах.