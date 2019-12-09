Макрона назвал дату следующей встречи "нормандского формата"

"Мы смогли продвинуться во многих других темах, это освобождение пленных, прекращение огня, а также другие мероприятия, которые были намечены на предстоящие месяцы. Мы сделали большую работу министрами иностранных дел стран, а также дипломатами, для того, чтобы улучшить политические условия и условия безопасности для проведения местных выборов с целью, чтобы в ближайшие четыре месяца провести новый саммит в Нормандьскому формате", - сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, началась итоговая Прессконференция "нормандской четверки". Меркель рассказала о главных пункта, которые были достигнуты на переговорах.