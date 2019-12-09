Почалась підсумкова пресконференція "нормандської четвірки"
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Єлисейському палаці розпочалась пресконференція чотирьох лідерів за підсумками зустрічі у “нормандському форматі” на найвищому рівні, передає кореспондент УНН.
За столом лідери сидять у такому порядку: спочатку Президент України Володимир Зеленський, за ним — канцлер Німеччини Ангела Меркель, поряд з нею президент Франції Еммануель Макрон, останній — російський лідер Володимир Путін.
Так, перед пресконференцією лідери зустрілись учотирьох, але переговори “нормандської четвірки” довелось перервати заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна, заявили раніше в ОП.
Додамо, що на зустрічі в “нормандському форматі” лідери обговорювали проект комюніке, який був підготовлений перед самітом і мав бути затверджений за його підсумками.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що позиція Москви щодо перегляду умов мінських домовленностей — жорстка та не буде змінюватися.