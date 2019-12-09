В ОП розповіли про хід зустрічі в “нормандському форматі”
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. На зустрічі в “нормандському форматі” лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений перед самітом і буде затверджений за його підсумками. Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Як ви знаєте, декілька годин тому почалась зустріч у „нормандському форматі“, після проведення двосторонніх зустрічей. Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів, лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього, проводяться по кожному пункту і жваво обговорюють кожен пункт і доходять до фінального проекту, який буде підписаний. Я думаю, ще декілька годин це буде тривати”, — сказав Тимошенко.
З його слів, як тільки буде підготовлений фінальний проект комюніке, чотири лідери вийдуть до ЗМІ і самі оголосять.
“На зустрічі присутні радники, від України присутній міністр закордонних справ Валим Пристайко, пан Єрмак, пан Демченко і пан Хомчак”, — додав він.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.