В ОП розповіли про хід зустрічі в “нормандському форматі”

ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. На зустрічі в “нормандському форматі” лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений перед самітом і буде затверджений за його підсумками. Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.