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В ОП розповіли про хід зустрічі в “нормандському форматі”

В ОП розповіли про хід зустрічі в “нормандському форматі”

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. На зустрічі в “нормандському форматі” лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений перед самітом і буде затверджений за його підсумками. Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.

“Як ви знаєте, декілька годин тому почалась зустріч у „нормандському форматі“, після проведення двосторонніх зустрічей. Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів, лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього, проводяться по кожному пункту і жваво обговорюють кожен пункт і доходять до фінального проекту, який буде підписаний. Я думаю, ще декілька годин це буде тривати”, — сказав Тимошенко.

З його слів, як тільки буде підготовлений фінальний проект комюніке, чотири лідери вийдуть до ЗМІ і самі оголосять.

“На зустрічі присутні радники, від України присутній міністр закордонних справ Валим Пристайко, пан Єрмак, пан Демченко і пан Хомчак”, — додав він.

Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.

Українські Національні Новини

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