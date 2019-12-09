В ОП рассказали о ходе встречи в "нормандском формате"

"Как вы знаете, несколько часов назад началась встреча в "нормандском формате", после проведения двусторонних встреч. Сейчас встреча проходит в формате четырех лидеров, лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен к этому, проводятся по каждому пункту и живо обсуждают каждый пункт и доходят до финального проекта, который будет подписан. Я думаю, еще несколько часов это будет продолжаться", - сказал Тимошенко.

По его словам, как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и сами объявят.

"На встрече присутствовали советники, от Украины присутствовал министр иностранных дел валим Пристайко, господин Ермак, господин Демченко и господин Хомчак", - добавил он.

Напомним, встреча в "нормандском формате" в Париже началась сегодня около 18.15.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Впоследствии в ОП сообщили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в "нормандском формате".