ЗМІ РФ повідомили позицію Москви щодо мінських домовленностей: ніхто нічого не переглядатиме

Джерело “Комерсанта” в російських держструктурах, який бере участь в переговорах з Україною щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і займався підготовкою до саміту, сказав, що позиція Москви з приводу послідовності виконання мінських угод — жорстка. “Для них (української сторони — ред.) ця зустріч політичний акт, а для нас — робоча. Якщо в угодах написано, що вибори повинні бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати”, — зазначив він.

Співрозмовник “Коммерсанта” впевнений, що намір Києва переглянути, відредагувати або якось адаптувати, як висловився Вадим Пристайко, мінські угоди, також не буде реалізовано. За його словами, Париж і Берлін не раз говорили про те, що їм немає альтернативи.

У ватажків бойовиків так званої “ДНР” ідентична позиція. “Є очікування (від саміту в Парижі — ред.), що Зеленському три гаранта виконання угод пояснять, що вони не підлягають ревізії. Що не можна поміняти їх логіку, суть, черговість пунктів „Комплексу заходів з виконання мінських угод“. Угоди схвалені Радою Безпеки ООН, а лідери, з якими Зеленський зустрінеться, — гаранти. Останнім часом з Києва було багато заяв, що треба поміняти, переписати, скорегувати угоди, що все застаріло з 2014 року. Так що найбільше очікування, що йому це пояснять”.

Україна до зміни конституції відноситься різко негативно. Хоча 5 грудня на конференції “Україна: великі очікування” в лондонському Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) помічник Зеленського Андрій Єрмак говорив про готовність провести конституційну реформу і надання додаткових повноважень ОРДЛО, в чому вона може полягати, він не уточнив. У той же час міністр Пристайко однозначно заявив, що закріплення особливого статусу в конституції не буде. Він назвав це “червоною лінією”, за яку Київ не зробить крок ні за яких обставин.

Нагадаємо, у Зеленського не беруться прогнозувати тривалість переговорів у Парижі.