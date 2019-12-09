СМИ РФ сообщили позицию Москвы о минских договоренностях: никто ничего не будет пересматривать

Источник “Коммерсанта” в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений — жесткая. "Для них (украинской стороны — ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать“,— отметил он.

Собеседник “Коммерсанта” уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать, как выразился Вадим Пристайко, минские соглашения, также не будет реализовано. По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.

У главарей боевиков так называемой “ДНР” идентичная позиция. “Есть ожидание (от саммита в Париже — ред.), что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов „Комплекса мер по выполнению минских соглашений“. Соглашения одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится,— гаранты. В последнее время из Киева было много заявлений, что надо поменять, переписать, скорректировать соглашения, что все устарело с 2014 года. Так что самое большое ожидание, что ему это объяснят”.

Украина к изменению конституции относится резко отрицательно. Хотя 5 декабря на конференции “Украина: большие ожидания” в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House) помощник Зеленского Андрей Ермак говорил о готовности к конституционной реформе и предоставлению дополнительных полномочий ОРДЛО, в чем она может заключаться, он не уточнил. В то же время министр Пристайко однозначно заявил, что закрепления особого статуса в конституции не будет. Он назвал это “красной линией”, за которую Киев не шагнет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, в Зеленского не берутся прогнозировать продолжительность переговоров в Париже.