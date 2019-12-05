У Зеленського готові змінити Конституцію щодо децентралізації після "нормандської" зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в "Четем Хаус" у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що у президента готові провести конституційну реформу в частині децентралізації після зустрічі. Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.
"Президент Зеленський та його команда ще не підписували жодного документу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Мінські домовленості дісталися нам у спадок від попередньої влади. В мене особисто є багато питань до цього документу, але, в нашому розумінні, сьогодні це єдиний документ, яким ми маємо керуватися. Він потребує апдейту. Але ми зробимо все від нас залежне для виконання Мінських домовленостей", - сказав Єрмак.
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З його слів, для Офісу Президента важливим етапом виконання цих домовленостей є проведення виборів на непідконтрольних територіях виключно на основі українського законодавства.
"На цей період на територіях, де відбуваються вибори, не можуть знаходитися будь-які іноземні військові або незаконні військові угрупування. В день виборів контроль за кордоном має бути повністю в руках України… Ми готові провести конституційну реформу в частині децентралізації", - додав дипломат.
Водночас, він підкреслив, що у Президента відкидають будь-які розмови про федералізацію України.
Як повідомляв УНН, раніше в Офісі Президента повідомили, що працюють над змінами до Конституції в частині місцевого самоврядування, які передбачають запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою із громадою в основі.