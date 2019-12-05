У Зеленського готові змінити Конституцію щодо децентралізації після "нормандської" зустрічі

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в "Четем Хаус" у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що у президента готові провести конституційну реформу в частині децентралізації після зустрічі. Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.