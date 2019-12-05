У Зеленского готовы изменить Конституцию по децентрализации после "нормандской" встречи

"Президент Зеленский и его команда еще не подписывали никаких документов по урегулированию конфликта на Донбассе. Минские договоренности достались нам в наследство от предыдущей власти. У меня лично есть много вопросов к этому документу, но, в нашем понимании, сегодня это единственный документ, которым мы должны руководствоваться. Он требует апдейта. Но мы сделаем все от нас зависящее для выполнения Минских договоренностей", - сказал Ермак.

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По его словам, для Офиса Президента важным этапом выполнения этих договоренностей является проведение выборов на неподконтрольных территориях исключительно на основе украинского законодательства.

"На этот период на территориях, где проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или незаконные военные группировки. В день выборов контроль за рубежом должно быть полностью в руках Украины... Мы готовы провести конституционную реформу в части децентрализации", - добавил дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Президента отвергают любые разговоры о федерализации Украины.

Как сообщал УНН, ранее в Офисе Президента сообщили, что работают над изменениями в Конституции в части местного самоуправления, предусматривающими введение трехуровневой системы административно-территориального устройства с обществом в основе.