Єрмак: Зеленський після Парижу готовий внести до парламенту закон про "статус Донбасу" зі змінами

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні заявив, що Президент готовий внести до парламенту законопроект про продовження дії закону "Про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях" після саміту в "нормандському форматі". Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.