Єрмак: Зеленський після Парижу готовий внести до парламенту закон про "статус Донбасу" зі змінами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні заявив, що Президент готовий внести до парламенту законопроект про продовження дії закону "Про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях" після саміту в "нормандському форматі". Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.
"Не зважаючи на різні плітки, ми їдемо до Парижа, відчуваючи повну підтримку від наших міжнародних партнерів, включно зі США, Канадою, ЄС, та Великою Британії", - сказав Єрмак під час заходу.
З його слів, зустріч у Парижі 9 грудня – це найважливіша подія міжнародної політики України цього року.
"Щодо особливого статусу цих територій (непідконтрольних уряду території Донбасу – ред.). Український парламент 8 скликання прийняв закон "Про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях", термін дії якого спливає 31 грудня 2019 року. За результатами переговорів 9 грудня, Президен Зеленський готовий внести до парламенту законопроект про продовження дії цього закону. У 2020 році ми готові внести зміни до цього закону, додавши до нього елементи формули Штайнмайєра", - сказав помічник Президента.
Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.