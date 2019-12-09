У Зеленського не беруться прогнозувати тривалість переговорів у Парижі
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Офісі Президента України Володимира Зеленського не беруться прогнозувати, скільки можуть тривати переговори у "нормандському форматі" 9 грудня у Парижі. Про це заявив учасник української делегації у Парижі, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
"Кирило Тимошенко уточнив, що наразі тривалість переговорів невідома", - вказали в Офісі Зеленського.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.
Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.