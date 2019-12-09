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В Офісі Президента підтвердили зустріч Зеленського і Путіна

В Офісі Президента підтвердили зустріч Зеленського і Путіна

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Учора делегація України на чолі з Володимиром Зеленським прибула до Парижу в рамках підготовки до зустрічі у нормандському форматі. Щодо планів на сьогодні – спочатку Президент Зеленський проведе дві двосторонні зустрічі - з президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і далі вже буде зустріч в нормандському форматі чотирьох лідерів", - зазначив він.

"Після зустрічі у нормандському форматі чотирьох лідерів Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним", - вказав Тимошенко.

Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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