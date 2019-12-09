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У Зеленского не берутся прогнозировать продолжительность переговоров в Париже

У Зеленского не берутся прогнозировать продолжительность переговоров в Париже

Киев  •  УНН

 • 14184 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского не берутся прогнозировать, сколько могут продолжаться переговоры в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом заявил участник украинской делегации в Париже, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Кирилл Тимошенко уточнил, что продолжительность переговоров неизвестна", - указали в Офисе Зеленского.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

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