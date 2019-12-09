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Саміт "нормандської четвірки" пройде сьогодні у Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі, передає УНН.

Згідно з графіком, який напередодні був поширений, очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу.

Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05.

Очікується, що пізніше, Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

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Вже безпосередньо о 16:00 почнеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”.

Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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Слід зазначити, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча цю зустріч раніше підтвердив сам Зеленський. Ймовірність такої розмови раніше, зокрема, підтвердили і у Кремлі, зазначивши, що все буде залежати від того, як буде побудований графік проведення саміту.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив тоді, що Путін та Зеленський “навіть можуть відійти в сторонку удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години”, сказав помічник, уточнивши, що “все залежить від того, як буде складатися ситуація там”.

Президент України зазначав, що під час саміту розраховує на підтримку Франції та Німеччини.

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