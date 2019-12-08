З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Завтра, 9 грудня, відбудуться зустрічі Президента України Володимира Зеленського із своїми французькими та німецькими колегами в рамках "нормандського формату" у Парижі. Поруч з цим сьогодні, 8 грудня, з'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей українського президента, передає УНН.
Отож, графік виглядає наступним чином:
14:55 - прибуття в Єлисейський палац.
15:05 - зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
15:30 - зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату".
18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.
Зауважимо, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомлялося раніше, у Кремлі висловилися про формат зустрічі Путіна і Зеленського.