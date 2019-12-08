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З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі

З'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей Зеленського у Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Завтра, 9 грудня, відбудуться зустрічі Президента України Володимира Зеленського із своїми французькими та німецькими колегами в рамках "нормандського формату" у Парижі. Поруч з цим сьогодні, 8 грудня, з'явився уточнений графік завтрашніх зустрічей українського президента, передає УНН.

Отож, графік виглядає наступним чином:

14:55 - прибуття в Єлисейський палац.

15:05 - зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

15:30 - зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату".

18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Зауважимо, що в даному графіку не вказаний час для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі висловилися про формат зустрічі Путіна і Зеленського.

Українські Національні Новини

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