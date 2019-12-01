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У Кремлі висловилися про формат зустрічі Путіна і Зеленського

У Кремлі висловилися про формат зустрічі Путіна і Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін вперше зустрінуться особисто 9 грудня о Парижі на саміті в “нормандському форматі”. Формат цієї зустрічі стане відомий ближче до дати саміту. Про це заявив в неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в програмі “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1”, передає УНН.

“Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У випадку Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевно про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі”, — додав він, уточнивши, що обговорення зустрічі носить робочий характер, і в ній зацікавлені обидві сторони.

Зустріч, за його словами, буде ознайомчої, “тому що особисте спілкування відрізняється від телефонної розмови”.

“Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв’язки”, — сказав Пєсков.

У свою чергу, помічник президента РФ Юрій Ушаков в тій же програмі заявив, що формат зустрічі Зеленського і Путіна на полях саміту залежить від того, як буде вибудований графік роботи лідерів.

“Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої четвірки”, — сказав Ушаков.

Президенти України і Росії “навіть можуть відійти в сторонку удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години”, повідомив Ушаков, уточнивши, що “все залежить від того, як буде складатися ситуація там”.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що вважає, що контакт Зеленського і Путіна буде “корисний”.

Саміт відбудеться в Парижі 9 грудня. Крім Зеленського і Путіна, в ньому візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Українські Національні Новини

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