У Кремлі висловилися про формат зустрічі Путіна і Зеленського

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін вперше зустрінуться особисто 9 грудня о Парижі на саміті в “нормандському форматі”. Формат цієї зустрічі стане відомий ближче до дати саміту. Про це заявив в неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в програмі “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1”, передає УНН.