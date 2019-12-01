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В Кремле высказались о формате встречи Путина и Зеленского

В Кремле высказались о формате встречи Путина и Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретятся лично 9 декабря в Париже на саммите в “нормандском формате”. Формат этой встречи станет известен ближе к дате саммита. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”, передает УНН.

“Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече”, — добавил он, уточнив, что обсуждение встречи носит рабочий характер, и в ней заинтересованы обе стороны.

Встреча, по его словам, будет ознакомительной, “потому что личное общение отличается от телефонного разговора”.

“Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки”, — сказал Песков.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков в той же программе заявил, что формат встречи Зеленского и Путина на полях саммита зависит от того, как будет выстроен график работы лидеров.

“Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой четверки”, — сказал Ушаков.

Президенты Украины и России “даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа”, сообщил Ушаков, уточнив, что “все зависит от того, как будет складываться ситуация там”.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что считает, что контакт Зеленского и Путина будет “полезен”.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. Кроме Зеленского и Путина, в нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

Украинские Национальные Новости

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