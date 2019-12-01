В Кремле высказались о формате встречи Путина и Зеленского

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретятся лично 9 декабря в Париже на саммите в “нормандском формате”. Формат этой встречи станет известен ближе к дате саммита. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”, передает УНН.